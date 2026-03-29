3.500 lính thủy đánh bộ, thủy thủ Mỹ đã đến Trung Đông, sẽ tham gia chiến dịch mở cửa lại Hormuz?

Một chiếc trực thăng trên tàu đổ bộ USS Tripoli của Mỹ - Ảnh: AFP

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo tàu USS Tripoli chở 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ, đã đến Trung Đông, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang cân nhắc các bước tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Lực lượng này thuộc đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31. Những lính thủy đánh bộ này được huấn luyện bài bản trong nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm tấn công bãi biển, nhảy dù xuống các đảo và lên tàu để thực hiện các chiến dịch bắt giữ, tờ Wall Street Journal đưa tin. Lực lượng này cũng có thành phần chiến đấu trên bộ và trên không, và một số đơn vị được huấn luyện cho các hoạt động đặc biệt.

Trước đó, Đài CNN đưa tin rằng Lầu Năm Góc sẽ triển khai một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến (MEU) đến khu vực Trung Đông để có thêm lựa chọn.

Tờ New York Times đưa tin rằng nhóm lính thủy đánh bộ này có thể tham gia vào các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz. Một số ý kiến cũng suy đoán nhóm lính này có thể được giao nhiệm vụ đột kích các hòn đảo khác nhau nằm trong eo biển.

Vệ binh Cách mạng Iran dọa tấn công các trường đại học Mỹ ở Trung Đông

Ngày 29-3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRG) tuyên bố nhắm mục tiêu vào các trường đại học Mỹ ở Trung Đông để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong cuối tuần đã phá hủy hai trường đại học của Iran.

"Nếu Chính phủ Mỹ muốn các trường đại học của họ trong khu vực được an toàn khỏi sự trả đũa... họ phải lên án vụ đánh bom các trường đại học trong một tuyên bố chính thức trước 12 giờ trưa ngày 30-3, theo giờ Tehran", Hãng tin AFP dẫn lời IRG.

Lực lượng này cũng khuyên tất cả nhân viên, giáo sư và sinh viên của các trường đại học Mỹ trong khu vực và cư dân của các khu vực xung quanh nên ở cách xa khuôn viên trường một km.

Một số trường đại học Mỹ có các cơ sở nằm rải rác khắp vùng Vịnh, chẳng hạn như Đại học Texas A&M ở Qatar và Đại học New York ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Khả năng các nước vùng Vịnh tham chiến ngày càng lớn

Các quan chức vùng Vịnh cho biết họ đã kiềm chế cho đến nay và ưu tiên ngoại giao, nhưng nếu bị nhắm mục tiêu ngày càng nhiều họ sẽ xem xét các lựa chọn khác theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc về quyền tự vệ của một quốc gia. Khả năng đó đang ngày càng tăng lên.

Ngày 28-3, các nước trong khu vực tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công. Kuwait thông báo đang đánh chặn các tên lửa, máy bay không người lái, trong khi còi báo động vang ở Bahrain. Trước đó, Công ty Nhôm Bahrain xác nhận cơ sở của họ bị hư hại do cuộc tấn công của Iran.

Bản đồ xung đột mở rộng

Những người ủng hộ nhóm Houthi ở Yemen xuống đường phản đối Mỹ và Israel ngày 27-3 - Ảnh: AP

Chưa đầy 24 giờ sau khi tham chiến, lực lượng Houthi ở Yemen xác nhận cuộc tấn công thứ hai nhằm vào Israel và tuyên bố tiếp tục tấn công trong những ngày tới.

Người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết sử dụng "một loạt tên lửa hành trình và máy bay không người lái" nhắm vào các địa điểm quân sự trọng yếu của Israel.

Nhóm này tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự trong những ngày tới cho đến khi Israel "ngừng các cuộc tấn công và hành động gây hấn".

Trước đó, Israel cho biết họ đã đánh chặn một tên lửa đến từ Yemen.

Drone nhắm vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Hai máy bay không người lái (drone) nhắm mục tiêu vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq đã bị hệ thống phòng không chặn đứng vào tối 28-3, các quan chức an ninh địa phương cho biết.

Theo đó, một drone đã bị bắn hạ bên ngoài khu vực đặt các cơ quan chính phủ và các phái đoàn ngoại giao. Một quan chức khác xác nhận rằng một drone "mang chất nổ" cũng đã bị chặn.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào phái đoàn ngoại giao này trong 10 ngày qua.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn