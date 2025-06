34 tác phẩm đạt giải Báo chí Nghệ An năm 2024

*Các tác phẩm đạt giải Nhất Báo chí Nghệ An năm 2024: 1. Loạt bài: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Bài học sinh động từ thực tiễn (4 kỳ), loại hình Báo điện tử, nhóm tác giả Đức Chuyên - Thành Duy - Thanh Lê - Hữu Quân - Mai Hoa, đơn vị Báo Nghệ An. 2. Loạt bài: Đưa công nghệ sinh học vào ứng phó biến đổi khí hậu: Yêu cầu bức thiết! (5 kỳ), loại hình Báo in, nhóm tác giả Châu Lan - Thanh Phúc- Văn Hải- Phú Hương, đơn vị Báo Nghệ An. 3. Phóng sự: Hoàng Nguyễn Trọng Dũng và hành trình trả nợ nhân sinh, loại hình Phát thanh, nhóm tác giả Phan Văn Tính - Nguyễn Thị Thúy Tình, đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Nam Đàn. 4. Phóng sự: OCOP- Nhiều sao chưa sáng đã tắt, loại hình Truyền hình, nhóm tác giả Hoa Mơ- Thuý Vinh- Thanh Nhàn- Sỹ Đạt- Phúc Hữu- Trần Lịch, đơn vị Đài PT-TH Nghệ An. */ Các tác phẩm đạt giải Nhì Báo chí Nghệ An năm 2024: 1. Loạt bài: Khi Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống (5 kỳ), tác giả Bùi Thị Ánh, đơn vị Tạp chí điện tử Nông thôn mới. 2. Loạt bài: Đổi mới, phát triển hợp tác xã: Kỳ vọng “bình mới rượu mới” (5 kỳ), nhóm tác giả Trân Châu, Xuân Hoàng, Phú Hương, Văn Trường, đơn vị Báo Nghệ An. 3. Loạt bài: Nghị quyết đặc thù: Khắc phục tình trạng “chiếc áo cơ chế” chật hẹp (4 kỳ), nhóm tác giả Đức Chuyên - Thành Duy - Mai Hoa, Báo Nghệ An. 4. Loạt bài: Thi công đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (5 kỳ), tác giả Bùi Tiến, đơn vị Báo Bảo vệ Pháp luật. 5. Phóng sự Bụi phổi - quyền lợi biết tìm đâu (3 kỳ), nhóm tác giả Cẩm Thùy - Bá Thưởng - Thanh Nga, đơn vị Đài PTTH Nghệ An. 6. Phóng sự Giảm nghèo hay nghèo thêm, nhóm tác giả Hương Giang - Thành Trung - Đức Thiện - Thanh Nga, đơn vị Đài PT-TH Nghệ An. */ Các tác phẩm đạt giải Ba Báo chí Nghệ An năm 2024: 1. Loạt bài: Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tạo cầu nối thúc đẩy tình đoàn kết Việt- Lào (5 kỳ), nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly-Nguyễn Thanh Nga- Hoàng Mỹ Hà, đơn vị Báo Nghệ An. 2. Loạt bài: Tạo lập “Thế trận” từ quân nhân xuất ngũ (4 kỳ), nhóm tác giả Hồ Thiên Minh - Nguyễn Đức Trường - Phùng Gia Bảo - Đặng Huy Cường - Đặng Vũ Hoàng Thái, đơn vị Báo Quân khu IV. 3.Loạt bài : Sắp xếp đơn vị hành chính - không chỉ là phép cộng (3 kỳ), tác giả Nguyễn Thị Bích Huệ, đơn vị Thông tấn xã Việt Nam 4. Loạt bài: Xuân trên tuyến đảo Tây Nam (3 kỳ), nhóm tác giả Hồ Ngân Hạnh - Nguyễn Đình Tuyên, đơn vị Báo Nghệ An 5. Loạt bài: Hồn quê từ những làng nghề (5 kỳ), nhóm tác giả Cảnh Huệ - Minh Châu, đơn vị Báo Tiền phong 6. Ký: Má và em gái tôi (2 kỳ), nhóm tác giả Phạm Ngọc Mỹ - Võ Văn Hải, Cộng tác viên Tạp chí Sông Lam 7. Phóng sự Chống khai thác IUU, không để con sâu làm rầu nồi canh, nhóm tác giả Nguyễn Văn Kỳ - Lê Việt Hùng, đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu 8. Chương trình phát thanh tổng hợp: Bảo tồn Dân ca ví, giặm - dấu ấn sau 10 năm vinh danh, nhóm tác giả Ngọc Hà, Thanh Long, Thu Hiền, đơn vị Đài PTTH Nghệ An 9. Phóng sự Phát triển nóng - giá phải trả, nhóm tác giả Hà Huy Nhâm - Lê Viết Thắng - Phan Giang - Trung Hiếu - Lê Thành, đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Qùy Hợp 10. Chuyên đề Cam Vinh và triết lý " Vay- Trả ", nhóm tác giả Khánh Ly - Sơn Hiếu - Lang Linh - Ngọc Sơn - Thanh Nga, đơn vị Đài PT-TH Nghệ An. */Các tác phẩm đạt giải Khuyến khích Báo chí Nghệ An năm 2024: 1. Phóng sự Trồng rừng thay thế: Bài toán khó cần có lời giải, nhóm tác giả Thành Cường - Hữu Quân, đơn vị Báo Nghệ An. 2. Loạt bài Những người trẻ giữ hồn bản sắc văn hóa, nhóm tác giả Nguyễn Xuân Thao - Thái Thị Hiền - Mai Văn Đỉnh, đơn vị Báo Công lý. 3. Loạt bài Những trăn trở nơi đại ngàn xanh thẳm (5 kỳ), nhóm tác giả Phạm Việt Khánh - Bùi Ngọc Linh, đơn vị Báo Nông nghiệp Việt Nam. 4. Loạt bài Hậu "scandal" gian lận tuổi và giải pháp bền vững bóng đá trẻ Nghệ An (3 kỳ), tác giả Lê Giáp, đơn vị Tạp chí Đời sống và Pháp luật. 5. Loạt bài Làm rõ tác động tiêu cực của việc trồng sâm Ngọc Linh lên rừng phòng hộ Puxailaileng (4 kỳ), nhóm tác giả Nhật Lân - Tiến Đông, đơn vị Báo Nghệ An. 6. Loạt bài Được và mất khi lao động vùng cao ồ ạt rời bản, tác giả Nguyễn Viết Lam, đơn vị Báo Biên phòng. 7. Loạt bài Đổi đời nhờ xuất ngoại (3 kỳ), tác giả Nguyễn Khánh Hoan, đơn vị Báo Thanh Niên. 8. Loạt bài phản ánh Vững chắc hệ thống chính trị khu vực biên giới (2 kỳ), nhóm tác giả Trung Hiếu - Đình Phượng, đơn vị Báo Nhân dân. 9. Phóng sự Cõng nhà về bản, tác giả Khánh Hiền, đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương. 10. Chuyên đề Giải cứu “stress” học đường, nhóm tác giả Lê Trang - Bình Sơn, đơn vị Đài PTTH Nghệ An. 11. Phóng sự Những ngọn cờ đầu xứ đạo, nhóm tác giả Trần Thị Hoa - Nguyễn Thị Thanh Nga, đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Nghi Lộc. 12. Phóng sự Khắc Hưng: Từ khác biệt đến đặc biệt, nhóm tác giả Phan Linh- Lê Mai- Duy Khánh- Thanh Xuyên, đơn vị Đài PT-TH Nghệ An. 13. Phóng sự Nguy hiểm như xe cứu thương, nhóm tác giả Võ Huyền - Hồng Quang - Lam Hà - Diệu Linh, đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TP Vinh. 14. Phóng sự Mở "gọng kìm" cho hợp tác xã nông nghiệp, nhóm tác giả Thái Dương - Phan Hiền - Anh Tuấn - Đặng Trí, đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành.