33 Ủy viên Trung ương khóa 14 khối Quân đội, Công an

Danh sách Ủy viên Trung ương khóa XIV có 33 đại diện từ lực lượng vũ trang, gồm 26 người thuộc Quân đội nhân dân và 7 người thuộc Công an nhân dân.

Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net

