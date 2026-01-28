24 Thứ trưởng là Ủy viên Trung ương khóa XIV

Trong nước

Trong số 24 Thứ trưởng trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, Bộ Quốc phòng có 7 người; Bộ Công an 6 người; Bộ Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ mỗi đơn vị 2 người.