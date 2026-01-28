24 Thứ trưởng là Ủy viên Trung ương khóa XIV

Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân
Nguồn tin: vnexpress.net
Trong số 24 Thứ trưởng trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, Bộ Quốc phòng có 7 người; Bộ Công an 6 người; Bộ Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ mỗi đơn vị 2 người.
Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân
Nguồn tin: vnexpress.net
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh
Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Hà Nội với ông Trần Anh Tuấn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào