3 tài xế ở Nghệ An bị phạt 145 triệu đồng

Ba tài xế ở Nghệ An vừa bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 145 triệu đồng do các hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ. Các trường hợp này bao gồm lái xe khi có nồng độ cồn vượt mức quy định và sử dụng ma túy.