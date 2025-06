Tài xế lái xe ô tô gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy khiến 2 người thương vong

Theo công an xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè (Tiền Giang), vào lúc khoảng 9h ngày 10/6, tại tuyến đường tỉnh lộ 869, thuộc ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh (huyện Cái Bè) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô mang biển số 50LD-128.41 do Bùi Văn Nhật Duy (sinh năm 2005, trú tại ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) điều khiển theo hướng Thiên Hộ – An Cư va chạm với mô tô mang biển số 63B1-253.20 do ông Phạm Hiền Triết (sinh 1962, trú tại ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn bỏ chạy làm 2 người thương vong

Sau đó, ô tô này lách trái và va chạm tiếp với xe mô tô biển số 585.93 do ông Cao Văn Giàu (sinh năm 1972, trú tại ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển theo hướng An Cư-Thiên Hộ.

Ô tô sau khi gây tai nạn liên hoàn tông vào đống cát bên lề đường dừng lại nếu không sẽ còn tiếp tục gây tai nạn

Sau va chạm, xe ô tô biển số 50LD-128.41 bỏ chạy về hướng An Cư. Khi đến cầu Cống Trâu (thuộc ấp Mỹ Tường B) và tiếp tục va chạm với xe gắn máy biển số 63AN-115.76 do Nguyễn Lê Quốc Thịnh (sinh năm 2009, trú tại ấp Mỹ Trinh A, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, đang băng qua đường từ trái sang phải. Sau khi gây tai nạn, xe ô tô tiếp tục bỏ chạy thêm khoảng 1 km thì tông vào đống cát bên lề trái đường và dừng lại.

Ô tô gây tai nạn chết người, tài xế đã bị bắt giữ

Hậu quả, ông Cao Văn Giàu bị thương ở chân trái (nghi gãy chân), em Nguyễn Lê Quốc Thịnh tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy – TP. Hồ Chí Minh.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế ô tô gây tai nạn Bùi Văn Nhật Duy, khai nhận trước đó có sử dụng ma túy dạng hút tại TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng hiện đang chấp hành án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: Báo VOV