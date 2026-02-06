Nóng: Anh tiếp tục thu hồi thêm nhiều lô sữa bột Aptamil sau khi hàng chục trẻ bị ngộ độc

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh xác nhận trong tuần này đã có hàng chục trẻ em gặp các triệu chứng ngộ độc độc tố.

Danone đã thu hồi thêm nhiều lô sữa bột trẻ em Aptamil và Cow & Gate do khả năng có sự hiện diện của một loại độc tố liên quan đến việc gây ngộ độc ở trẻ em, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cho biết.

Hàm lượng thấp độc tố cereulide chịu nhiệt, vốn có thể gây ra các triệu chứng như nôn mửa và tiêu chảy, đã được xác định trong một số lô sữa công thức cụ thể. Gã khổng lồ ngành thực phẩm và đồ uống này cho biết hiện đã thay thế các lô bị ảnh hưởng bằng sản phẩm mới, và các sản phẩm đang bày bán hiện nay là an toàn để sử dụng.

Người phát ngôn của Danone Bắc Âu cho biết: “Danone không bao giờ thỏa hiệp về an toàn thực phẩm và chúng tôi muốn trấn an tất cả các bậc phụ huynh rằng chúng tôi thực hiện trách nhiệm này một cách nghiêm túc. Tất cả các loại sữa công thức cho trẻ em của chúng tôi đều được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, đồng thời trải qua các đợt kiểm tra gắt gao trước khi xuất xưởng. Chúng tôi đã thu hồi các lô sản phẩm Aptamil và Cow & Gate cụ thể tại Anh theo hướng dẫn mới nhất liên quan đến cereulide từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm”.

Các lô sữa bị thu hồi

Sự việc diễn ra sau khi Danone đã thu hồi một lô sữa bột Aptamil vào ngày 23 tháng 1 vì lo ngại có chứa cereulide. Tại thời điểm đó, FSA cho biết chỉ có một lô bán tại Anh bị ảnh hưởng, nhưng các lô bổ sung ở những quốc gia khác cũng nằm trong diện tác động.

Trước đó, Nestlé cũng đã thu hồi hơn 60 lô sữa công thức SMA của mình vào tháng 1. Sau đợt thu hồi bao gồm cả sữa bột và sữa pha sẵn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết họ đã nhận được 24 thông báo tại Anh, 7 tại Scotland, 3 tại Wales, 1 tại Bắc Ireland và 1 từ các lãnh thổ phụ thuộc về những trẻ em đã sử dụng các lô sữa liên quan và xuất hiện các triệu chứng ngộ độc độc tố cereulide.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) đã xác nhận vào ngày 30 tháng 1 rằng dầu axit arachidonic (ARA), một thành phần quan trọng cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và được thêm vào sữa công thức cho trẻ không bú mẹ, chính là thành phần bị nhiễm độc.

Lô sản phẩm mới nhất bị thu hồi là các hộp 800g sữa SMA Advanced First Infant Milk (hạn sử dụng tốt nhất trước tháng 12 năm 2027, mã lô 53390346AB), mà FSA xác nhận chỉ được phân phối tại Bắc Ireland. Các sản phẩm khác của Nestlé bị ảnh hưởng bởi lệnh thu hồi bao gồm: SMA Advanced Follow-On Milk, SMA Anti Reflux, SMA Alfamino, SMA First Infant Milk, SMA Little Steps First Infant Milk, SMA Comfort và SMA Lactose Free.

Tuần trước, thông tin tiết lộ rằng sự nhiễm độc dẫn đến cả hai đợt thu hồi này bắt nguồn từ một nhà cung cấp nguyên liệu bên thứ ba dùng chung. FSA hối thúc những người đang có bất kỳ sản phẩm nào bị ảnh hưởng hãy ngừng sử dụng ngay lập tức, chuyển sang sản phẩm thay thế và liên hệ với bác sĩ gia đình hoặc tổng đài NHS 111 nếu em bé đã lỡ sử dụng sữa.

Bacillus cereus là một loại vi khuẩn tạo bào tử có thể gây nhiễm bẩn cho nhiều loại thực phẩm. UKHSA cho biết khi được phép phát triển, một số chủng nhất định có thể tạo ra độc tố cereulide. Triệu chứng ngộ độc thực phẩm do Bacillus cereus và ngộ độc độc tố cereulide phổ biến nhất là nôn mửa, nhưng có thể bao gồm đau bụng và tiêu chảy. Các triệu chứng thường khởi phát nhanh, từ 15 phút đến 6 giờ sau khi ăn phải.

Các triệu chứng thường tự hết trong vòng 24 giờ, miễn là không tiếp tục tiếp xúc với độc tố. Mặc dù việc ăn phải độc tố hiếm khi gây ra bệnh lý nghiêm trọng hơn, UKHSA cho biết đã có một vài trường hợp báo cáo về tổn thương gan hoặc thận, tiêu cơ vân và suy đa tạng. Những cá nhân có nguy cơ biến chứng cao bao gồm trẻ nhỏ và người bị suy giảm miễn dịch. FSA cho biết họ đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của sự nhiễm độc.

Nguồn: Independent

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn