28 năm truy tìm tên sát nhân “giấu mặt”, không đặc điểm nhận dạng

Tại cơ quan công an, ban đầu, đối tượng còn quanh co không chịu thừa nhận mình chính là Phạm Đức Thắng. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã buộc Thắng phải thừa nhận lai lịch cũng như hành vi phạm tội giết người vào năm 1994. Ngay sau đó, Công an quận Kiến An đã tiến hành di lý, áp giải Thắng về Hải Phòng bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. (Ảnh minh họa, nguồn internet)