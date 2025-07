24 xã với 18.087 hộ dân vẫn bị cô lập do mưa lũ

Sáng 25-7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết tính đến 21 giờ ngày 24-7, mưa lũ đã làm 4 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, 938 nhà hư hỏng, tốc mái; 1.892 nhà bị ngập nước; 15 điểm trường bị ngập, thiệt hại

Hơn 2.800 ha diện tích lúa; 338,4 ha diện tích mạ; 2.253,3 ha diện tích rau màu; 110,2 ha cây trồng lâu năm; 2.401,6 ha cây trồng hàng năm bị thiệt hại. Diện tích rừng bị gãy đổ là 660,9 ha. 299 con gia súc bị chết; 7.646 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 5 chuồng trại bị hư hỏng.

Nhiều xã ở Nghệ An vẫn bị cô lập do mưa lũ

Toàn tỉnh có 45 điểm ngập nước trên cầu tràn; 48 điểm sạt lở ta-luy; 2.702 m chiều dài đường sạt lở, hư hỏng; 110 điểm sạt lở, ách tắc; 91 điểm giao thông bị ngập nước, ách tắc; 96 điểm đường bị chia cắt; 5 cầu treo bị cuốn trôi; 5 cầu tràn bị hư hỏng; 1 cầu sắt dân sinh bị cuốn trôi.

Mưa lũ làm 150 cột treo cáp bị đổ gãy; 5 tuyến cáp, 1 cụm loa phát sóng bị hư hỏng; 154 cột điện bị đổ, gãy; 550 m dây điện bị đứt; cháy 1 trạm biến áp; 1 trung tâm y tế bị ngập nước…

Hiện, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 24 xã bị cô lập hoàn toàn và cô lập một phần với 196 thôn, bản; 18.087 hộ; 79.683 nhân khẩu. Trong đó có 2 xã Hữu Kiệm và Nhôn Mai bị cô lập hoàn toàn với 41 thôn, bản; 3.518 hộ; 16.474 nhân khẩu.

Trước thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát đi lời kêu gọi ủng hộ đồng bào chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Bản làng tại Nghệ An tan hoang sau khi lũ quét qua. Ảnh: Đ. Tâm

Ngày 24-7, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm trưởng đoàn tiếp tục đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 tại một số địa phương trên địa bàn.

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đơn vị cũng đã phối hợp 2 kíp trực thăng của Trung đoàn 916 và Công ty bay miền Bắc tiếp tế hàng hóa cứu trợ gồm 6 tấn mỳ tôm, 4 tấn sữa, 6 tấn lương khô, 4 tấn nước sạch đến những địa phương bị cô lập như xã Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý.

Dự kiến trong ngày 25-7 sẽ tổ chức bay 4 chuyến vận chuyển hàng cứu trợ cho đồng bào miền tây Nghệ An bị mưa lũ.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã huy động các lực lượng liên quan nhanh chóng, khẩn trương sơ tán hơn 3.400 hộ dân, cùng nhiều tài sản từ các vùng nguy hiểm xung yếu đến nơi an toàn.

Đồng thời, tăng cường hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị, phương tiện tăng cường hỗ trợ nhân dân, tại các vùng chịu ảnh hưởng do mưa lũ.

