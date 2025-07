Video: Người dân bị cô lập tại vùng lũ Nghệ An xúc động khi trực thăng cứu trợ xuất hiện giữa bản làng

Do mưa lớn kéo dài, nhiều xã vùng cao thuộc xã Tương Dương bị chia cắt hoàn toàn bởi nước lũ dâng cao, gây ngập lụt, sạt lở đường sá và làm gián đoạn mọi hoạt động sinh hoạt cũng như giao thương. Người dân tại đây gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết hàng ngày.

Trước tình hình khẩn cấp, trong ngày 24/7, lực lượng chức năng đã huy động trực thăng lên đường cứu trợ. Được biết, đây là chuyến hàng cứu trợ thứ 3 từ trực thăng của Bộ Quốc phòng về với người dân bản Chắn, xã Tương Dương.

Đoạn video quay lại khoảnh khắc trực thăng hạ cánh tạm thời trên khoảng đất rộng trong bản làng, chuyển từng thùng hàng cứu trợ vào nhà khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Người dân trong bản vui mừng, nô nức chuyền tay nhau từng thùng đồ, tranh thủ tiếp nhận nguồn lương thực, nước uống và thuốc men quý giá.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ và bày tỏ cảm xúc. Nhiều người không giấu được sự xúc động trước hình ảnh “người trao tay, người đón nhận” trong hoàn cảnh thiên tai khó khăn bủa vây

“Thương hơn cả chữ thương. Thương người dân, thương đồng bào mình quá. Cả nước hướng về Tây Nghệ An.”

“Đất nước tôi thật tuyệt vời. Dù thiên tai lũ lụt vẫn ấm nồng tình quân dân”

“Thương Nghệ An vô cùng. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ kịp thời tiếp sức cho bà con nơi đây ạ.”

Theo thống kê tại tỉnh Nghệ An, nhiều thôn bản bị ngập lụt, có nơi bị cô lập hoàn toàn, một số đoạn Quốc lộ bị ngập, người và phương tiện không thể qua lại.

Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ còn 21 vị trí ngập nước (giảm 11 vị trí so với trước đây), trong đó có 4 vị trí trên Quốc lộ 7 và 17 vị trí tại 7 tuyến đường tỉnh. Đường tỉnh 543D do ảnh hưởng của sạt trượt ta luy âm, ta luy dương và xói trôi cống đã gây ùn tắc, đứt đường và hiện đang cấm đường.

Xã Tương Dương bị sập cuốn trôi 3 cầu treo qua sông Lam. Một số tuyến đường xã, thôn bản bị sạt lở, xói trôi gây ách tắc, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Xã Mường Quàng bị sập cuốn trôi 1 cầu treo qua sông Quàng. Tại xã Na Loi, một số tuyến đường xã, thôn bản bị sạt lở, xói trôi gây ách tắc giao thông, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Tại một số xã như: Nhôn Mai, Bắc Lý, Mỹ Lý, Yên Na, Na Ngoi, Mường Típ, Mường Ải, các tuyến đường xã, đường thôn bản bị sạt lở, xói trôi gây ách tắc giao thông, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Một số cầu dân sinh, cống tràn bị vùi lấp, sập trôi.

