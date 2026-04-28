2 xe máy chạy ngược chiều lao vào nhau, 3 người chết

Đoạn đường khu vực xảy ra tai nạn giữa 2 xe máy làm 3 người chết trên quốc lộ 14, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai - Ảnh: V.N.

Ngày 27-4, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy làm 3 người chết vừa xảy ra trên địa bàn.

Những nạn nhân đã chết trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên là: Siu Th. (21 tuổi, trú làng Bới, xã Chư Păh); B. và một thanh niên tên J. (20 tuổi, cùng trú làng Nhiêng, xã Biển Hồ, Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h30 ngày 26-4 tại Km1592+650, quốc lộ 14 thuộc tổ 10, phường Thống Nhất.

Thời điểm trên, Siu Th. lái xe gắn máy chạy trên quốc lộ 14 hướng từ Pleiku đi Chư Păh. Khi đến vị trí trên xảy ra va chạm với xe máy của B. và J. chạy hướng ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu, 2 xe máy hư hỏng nặng.

Theo cơ quan chức năng, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường giao thông đô thị, trải thảm nhựa, có vạch sơn kẻ vàng đứt quãng chia làm hai chiều đường riêng biệt, có đèn chiếu sáng công cộng, mật độ phương tiện thấp, bề mặt đường rộng 11m, không bị che khuất tầm nhìn.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ