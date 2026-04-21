Va phải quả bóng lăn ra đường, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng

Ngày 21-4, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ quả bóng lăn ra đường làm người đi xe máy té ngã tử vong trên Tỉnh lộ 908.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Bé trai đá quả bóng lăn ra đường làm người đi xe máy té ngã và tử vong. Nguồn: Cục CSGT

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối 18-4, trên Tỉnh lộ 908, đoạn qua địa phận xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Vào thời điểm trên, một bé trai (5 tuổi) đang chơi bóng bên lề đường. Trong lúc vui đùa, bé trai này vô tình đá quả bóng văng ra Tỉnh lộ 908, đúng lúc ông N.T.H (SN 1976) điều khiển xe máy ngang qua.

Quả bóng xuất hiện bất ngờ khiến ông H. không kịp xử lý. Xe ông va chạm mạnh với quả bóng dẫn đến mất lái và nạn nhân ngã xuống đường.

Người đi xe máy va phải quả bóng và té ngã, sau đó tử vong. Ảnh cắt từ clip

Dù đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, ông H. đã tử vong sau đó.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động