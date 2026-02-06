18 ngày truy lùng nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai của hàng trăm cảnh sát

Hai người mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm có logo Grab, đi xe máy Exciter màu vàng - đen, gắn biển số 77G1-313.12, mang theo túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch Phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank trên đường Trường Chinh, TP Pleiku, chiều 19/1.

Cả hai dùng súng ngắn khống chế nhân viên giao dịch, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, rồi cướp gần 1,9 tỷ đồng trong khoảng 5 phút.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vụ việc xảy ra đúng thời điểm Bộ Công an và lực lượng công an cả nước tập trung bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây cũng là thời điểm cuối năm, lưu lượng giao thông lớn, các hoạt động xã hội đan xen phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy xét.

Phạm Anh Tài lúc bị bắt. Ảnh: Công an Gia Lai

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Gia Lai huy động nhiều lực lượng vào cuộc, tổ chức phong tỏa hiện trường, thu giữ vật chứng, thu thập dấu vết sinh học, đồng thời xác định phương tiện gây án là xe máy bị mất trộm tại xã Tuy Phước. Đây là những căn cứ quan trọng để khoanh vùng nghi phạm.

Cảnh sát giao thông lập các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào địa bàn; lực lượng nghiệp vụ tổ chức truy vết, trích xuất camera, rà soát phương tiện và người có biểu hiện nghi vấn. Cùng với đó, công an tiếp nhận hàng trăm nguồn tin do người dân cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, hai nghi phạm sử dụng biển số giả, di chuyển qua các tuyến đường vòng, đường ven, khu vực ít camera; đeo khẩu trang, găng tay để che giấu nhận dạng, khiến việc truy vết ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Lê Văn Ân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Gia Lai

Kiểm tra 400.000 hộ dân, hơn một triệu nhân khẩu

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt.

Ban Chỉ đạo do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, làm Trưởng ban; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, là Phó Trưởng ban thường trực; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, và Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, là Phó Trưởng ban.

Trong quá trình truy xét, công an rà soát 46 cơ sở kinh doanh nghi vấn, kiểm tra cư trú hơn 400.000 hộ dân, khoảng một triệu nhân khẩu; kiểm tra toàn bộ khách sạn, nhà trọ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đồng thời triển khai hệ thống tố giác tội phạm trực tuyến qua mã QR, tuyên truyền trên mạng xã hội và tại cơ sở. Người dân đã gửi gần 5.000 phản hồi, trong đó có hàng trăm thông tin có giá trị, giúp cơ quan điều tra từng bước khoanh vùng nghi phạm.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện tại khu vực đồi thông phường Diên Phú, cách hiện trường khoảng 5 km, có dấu vết đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm. Cách đó khoảng 300 m là nơi cất giấu xe máy trong mương nước.

Tại đây, công an thu giữ áo khoác, mũ bảo hiểm, giày, găng tay; thu thập thêm các dấu vết sinh học và dấu vết liên quan đến phương tiện. Qua xác minh, xe máy gây án là phương tiện bị mất trộm tại xã Tuy Phước.

Từ tài liệu thu thập được, Ban chuyên án phân tích, đánh giá, xâu chuỗi dữ liệu từ camera an ninh, lời khai nhân chứng và nguồn tin quần chúng. Kết hợp kết quả rà soát các người có tiền án, tiền sự trên địa bàn Gia Lai và Quảng Ngãi, cơ quan công an xác định Phạm Anh Tài (còn gọi Tài "Đen") có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kết quả điều tra, Tài "Đen" đang bị công an tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) truy nã về hành vi Giết người vào năm 2018, sau khi cùng đàn em dùng súng AK và dao giết 2 người, 3 người bị thương.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Anh Tài có nhiều mối quan hệ phức tạp, từng tập hợp một số người thân tín, sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả khi bị phát hiện. Trong nhóm này, Lê Văn Ân, 33 tuổi, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn. Nơi ở của Tài thường xuyên đóng kín, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 5/2, Ban chuyên án tổ chức bắt giữ, khám xét khẩn cấp Tài tại nhà trọ ở thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Trước đó một ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Ân tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, thu giữ một khẩu súng, nhiều đồ vật, tài liệu liên quan và 830 triệu đồng tiền mặt. Ngay trong đêm, công an trục vớt hai xe máy và chiếc xẻng dùng để đào hố chôn phương tiện tại khu vực Biển Hồ.

Cơ quan điều tra trục với 2 xe máy bị nhóm cướp phi tang dưới Biển Hồ. Ảnh: Công an Gia Lai

Chuẩn bị 4 xe máy, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. "Tôi mất 3 tháng chuẩn bị cho vụ cướp", Tài khai.

Theo cơ quan điều tra, sau khi lựa chọn địa điểm gây án, hai nghi phạm di chuyển từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi qua các phường Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng... để nghiên cứu địa hình, địa vật, cung đường gây án và tẩu thoát; chuẩn bị công cụ, phương tiện, lên phương án tiêu hủy vật chứng nhằm tránh sự truy xét của công an.

Sau khi gây án, cả hai đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm; chôn xe máy, rồi sử dụng hai xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào hai chiếc gùi, giả làm người dân đi làm rẫy để di chuyển đến khu vực Biển Hồ, đẩy phương tiện xuống hồ phi tang cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe.

Tài và Ân sau đó cởi bỏ quần áo, nhét vào ba lô, bơi qua hồ, rồi sử dụng một xe máy khác tẩu thoát sang địa bàn Kon Tum.

Tiếp đó, cả hai trốn vào TP HCM. Một thời gian sau, Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi, còn Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Đánh giá về thủ đoạn che giấu dấu vết của hai nghi phạm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho rằng hành vi này "rất tinh vi, không khác gì trong phim hành động".

Tác giả: Trần Hóa

Nguồn tin: vnexpress.net