Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Hé lộ danh tính và địa điểm bắt giữ 2 nghi phạm

Theo dự kiến, sáng ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai sẽ cung cấp thông tin liên quan việc bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng từ hôm 19/1. Trước đó, tối 5/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 tên cướp Ngân hàng MCP Vietcombank - Phòng Giao dịch Trà Bá.

Thông tin trên Báo Người Lao Động cho biết vào chiều cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng tên Â. có biểu hiện sử dụng chất ma túy khi đang ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Qua đấu tranh, Â. đã khai nhận cùng một đối tượng khác tên T. là hung thủ gây ra vụ cướp ngân hàng.

Từ lời khai của Â. cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng, bắt giữ đối tượng T. Chiều cùng ngày, cả hai đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, đối tượng T. là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc hai nhóm đối tượng dùng dao và súng hỗn chiến làm hai người chết, hai người bị thương nặng xảy ra tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) vào tháng 8/2018. Sau đó đối tượng này trốn lệnh truy nã nhiều năm nay.

Hình ảnh ghi lại cảnh các đối tượng bỏ trốn - Ảnh: Công an Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai đưa tin, lúc 16h00’ ngày 19/01/2026, 02 đối tượng mặc trang phục áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh của Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số giả là 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Trà Bá.

Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, 2 đối tượng vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng. Cơ quan Công an xác định đặc điểm đối tượng gây án là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, 1 đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Vụ cướp ngân hàng - Ảnh: Công an Gia Lai

Đến ngày 25/1, sau nỗ lực điều tra, Cơ quan Công an đã phát hiện phương tiện gây án tại một mương cạn dùng dể dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc Khu Công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 05km về hướng Tây - Nam.

Tang vật là chiếc xe Exciter, màu vàng đen biển số giả 77G1-313.12 mà 02 tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương.

Đến ngày 27/1, Công an tỉnh Gia Lai phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

