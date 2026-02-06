Hai kẻ c.ướp ngân hàng ở Gia Lai bị bắt cùng 4 khẩu s.úng

Sáng 6/2, nguồn tin của VnExpress cho biết, cả hai nghi phạm quen biết nhau từ lâu do cùng địa phương, có nhiều tiền án tiền sự. Trong đó, một nghi phạm đang trốn truy nã về tội Giết người theo quyết định từ năm 2018.
Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp Công an Gia Lai bắt 2 nghi phạm cướp 1,8 tỷ đồng của Phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank, thu giữ 4 khẩu súng và nhiều vật chứng.
