Hai kẻ c.ướp ngân hàng ở Gia Lai bị bắt cùng 4 khẩu s.úng

Sáng 6/2, nguồn tin của VnExpress cho biết, cả hai nghi phạm quen biết nhau từ lâu do cùng địa phương, có nhiều tiền án tiền sự. Trong đó, một nghi phạm đang trốn truy nã về tội Giết người theo quyết định từ năm 2018.