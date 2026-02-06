Nhóm c.ướp ngân hàng ở Gia Lai rất manh động, nguy hiểm, có kỹ năng sử dụng s.úng

Sáng 6-2, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố thông tin công khai về việc bắt giữ đối tượng cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) hôm 19-1.

Chủ trì buổi cung cấp thông tin là Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an. Ngoài ra còn có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP HCM, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin cung cấp, vào khoảng 16 giờ chiều 19-1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là gần 1,9 tỉ đồng. Vụ cướp do hai nam thanh niên sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và khách hàng đang giao dịch tại phòng giao dịch.

Đối tượng Phạm Anh Tài khi bị bắt giữ - Ảnh CACC

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ A05, A06, C09 và Công an TP HCM cử lãnh đạo Cục, lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản.

Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ, công an thấy đối tượng Phạm Anh Tài (còn gọi Tài đen, SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) có biểu hiện nghi vấn. "Tài đen" hiện có Quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum cũ (nay là Quảng Ngãi) về hành vi "Giết người" vào năm 2018. Đối tượng có hành vi sử dụng súng AK khi gây án.

Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng xảy ra hôm 19-1

Dưới tay "Tài đen" có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quãng Ngãi) nổi lên nhiều nghi vấn.

Khi đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng lấy tiền tiêu xài.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động