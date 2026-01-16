14 người chết vì tai nạn trên cao tốc qua Thanh Hóa

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2025 (từ ngày 15-12-2024 đến ngày 14-12-2025), trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 751 vụ tai nạn giao thông, làm chết 414 người, bị thương 560 người. So với năm 2024 giảm 154 vụ (751/905 vụ), tăng 8 người chết (414/406 người), giảm 178 người bị thương (560/738 người).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc qua Thanh Hóa ngày 14-1 khiến 4 người chết, 5 người bị thương

Đáng chú ý, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 11 người. Nếu tính cả vụ tai nạn xảy ra hôm 14-1, đã có 14 người gặp nạn tử vong trên cao tốc qua Thanh Hóa. Trong khi, con số này năm 2024 chỉ có 3 vụ tai nạn và 1 người tử vong.

Xử phạt vi phạm giao thông hơn 363 tỉ đồng

Theo báo cáo, trong năm 2025, lực lượng CSGT-TT Công an tỉnh Thanh Hóa và các địa phương đã kiểm tra, xử lý 78.130 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 363 tỉ đồng, tạm giữ 19.588 phương tiện; tước giấy phép lái xe 4.581 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 20.523 trường hợp (so với năm 2024 tăng 246,3 tỉ đồng tiền phạt).

Trong đó, trên lĩnh vực đường bộ xử lý 77.862 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tương ứng tiền phạt 363,042 tỉ đồng; trên lĩnh vực đường thủy xử lý 93 trường hợp, tương ứng tiền phạt 703 tỉ đồng.

Trong năm, Thanh Hóa có 17.332 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền tới 75 tỉ đồng

Các lỗi vi phạm về quá tải 3.293 trường hợp, phạt tiền 15,7 tỉ đồng; quá kích thước, cải tạo xe: 3.719 trường hợp, phạt tiền 15,9 tỉ đồng; nồng độ cồn: 17.332 trường hợp, phạt tiền 75,2 tỉ đồng (trong đó có 276 trường hợp là đảng viên: 37 công chức, viên chức, 2 bộ đội); tốc độ: 13.952 trường hợp, phạt tiền 41,5 tỉ đồng; phạt nguội 28.960 trường hợp tương ứng tiền phạt 64,2 tỉ đồng…

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 14-1 tại Km số 334+300 cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, anh P.V.Tr. (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô khách mang BKS 38C-229.xx theo hướng từ Nghệ An - Hà Nội, trên xe chở theo 11 người. Khi đến địa điểm trên, xe khách đã tông vào đuôi xe tải BKS 35A-463.xx do anh Bùi Văn H. (SN 1990, ngụ xã Phú Sơn, Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ phía trước. Cùng lúc, xe ô tô BKS 36RM-001.xx do anh Trịnh Khắc H. (SN 1989; ngụ xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới tông vào xe khách. Hậu quả, 4 người trên xe khách tử vong, 5 người (4 hành khách và 1 lái xe) bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân dẫn tới tai nạn được xác định do lái xe khách, xe đầu kéo BKS 36C-111.xx không chú ý quan sát, không đảm bảo về tốc độ và khoảng cách an toàn dẫn tới tai nạn thảm khốc.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động