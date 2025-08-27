14 người bị thương trong cuộc đột kích của Israel tại Bờ Tây

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, những người bị thương do trúng đạn thật, đạn cao su hoặc hít phải hơi cay, đồng thời cáo buộc lực lượng Israel đã ngăn cản các nhóm cứu hộ tiếp cận những người bị thương.

Các binh sĩ Israel tại Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Người Palestine được nhìn thấy ném đá vào quân đội khi họ bắt đầu chiến dịch, dường như mục tiêu là các văn phòng đổi tiền.

Quân đội Israel xác nhận họ đã tiến hành một chiến dịch trong khu vực, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Mặc dù quân đội Israel thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích tại các thành phố và trại tị nạn ở Bờ Tây, nhưng ít khi thực hiện ở Thành phố Ramallah, nơi đặt trụ sở của Chính quyền Palestine.

Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Bờ Tây, kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra vào tháng 10/2023. Theo Chính quyền Palestine, ít nhất 972 người Palestine, bao gồm cả các tay súng và dân thường, đã bị quân đội hoặc người định cư Israel giết hại tại vùng lãnh thổ này.

Trong cùng thời kỳ, ít nhất 36 người Israel, gồm cả dân thường và binh lính, đã thiệt mạng do các cuộc tấn công hoặc hoạt động quân sự trên vùng lãnh thổ này, theo số liệu của phía Israel.

Ngoại trừ Đông Jerusalem do Israel sáp nhập, Bờ Tây là nơi sinh sống của khoảng 3 triệu người Palestine và 500.000 người Israel tại các khu định cư bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: vov.vn