13 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu năm 2023

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông (Ảnh: baogiaothong.vn)

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá, trong ngày nghỉ thứ 02 dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 (tức ngày 01/01/2023), mặc dù số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ đợt nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 (giảm 13,3%), tuy nhiên số vụ và số người bị thương lại tăng cao.

Tình hình giao thông thông suốt, không xảy ra ùn, tắc giao thông, công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được đảm bảo tốt, các phản ánh về tình trạng nhồi nhét hành khách, chở quá tải, thu giá vé cao giảm nhiều so với các năm trước đây; tình hình an ninh, trật tự tại các bến, nhà ga, cảng hàng không trên các tuyến vận tải, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì tốt.

Theo báo cáo, cảnh sát giao thông (CSGT) và công an các địa phương đã phát hiện 7.057 trường hợp vi phạm, phạt tiền 11 tỷ 973 triệu đồng, tạm giữ 140 ô tô, 1.920 xe máy và 18 phương tiện khác. Tước 1150 Giấy phép lái xe.

Trên đường thuỷ đã phát hiện 07 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,9 triệu đồng.

Trong ngày 01/01/2023 có 05 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời./.

Tác giả: Tú Giang

Nguồn tin: dangcongsan.vn