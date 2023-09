10 tấn gà đông lạnh không nguồn gốc, theo xe tải từ Nam ra Bắc tiêu thụ

Vào lúc 12h30' ngày 20/9, tại Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 Cục Quản lý thị trường Nghệ An và Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 29C-683.49 do Phạm Văn Ký (SN 1995, trú tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang vận chuyển sản phẩm động vật (gia cầm đông lạnh) từ các tỉnh phía Nam ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.



Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai nhận trên xe chở 10 tấn sản phẩm động vật (gà đông lạnh); quá trình vận chuyển không có thủ tục giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.



Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An để hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.



