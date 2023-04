Quản lý thị trường Nghệ An tiêu hủy 600 kg cổ, cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thông tin từ Cục QLTT Nghệ An, thực hiện cao điểm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, sáng ngày 16/4/2023, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Nghệ An) phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu - Phòng Cảnh sát giao thông Công An tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra ô tô tải mang BKS 37C-405-25 do ông Lê Văn Quảng lái xe kiêm chủ hàng có địa chỉ tại TP. Vinh (Nghệ An) điều khiển.

Lực lượng chức năng Nghệ An thu giữ 600kg cổ, cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: Cục QLTT Nghệ An)

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện ông Lê Văn Quảng đang vận chuyển 600 kg cổ cánh gà đông lạnh được chứa đựng trong 12 túi ni-lông không có nhãn hàng hóa trên bao bì.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Quảng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên.

Lực lượng chức năng tổ chức năng tổ chức tiêu hủy 600 kg cổ cánh gà. Ảnh : Cục QLTT Nghệ An

Do đó, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt đối với ông Lê Văn Quảng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Tổng trị giá thu phạt 30 triệu đồng./.

