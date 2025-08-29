Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

10 mẫu nhà cấp 4 hiện đại, tối giản đẹp mê ly

Các mẫu nhà cấp 4 tối giản đều phù hợp xu hướng kiến trúc mới gọn gàng, tinh tế, tận dụng ánh sáng tự nhiên và chi phí xây dựng hợp lý.

Nhà cấp 4 mái bằng phong cách tối giản, sở hữu thiết kế vuông vắn, gọn gàng với tường sơn trắng kết hợp cửa kính mang đến cảm giác hiện đại. Ảnh: 3bdesign

Nhà mái Thái kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại. Thiết kế mái dốc mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cao, đồng thời tối ưu khả năng thoát nước và chống nóng hiệu quả. Ảnh: Duraflex

Nhà cấp 4 gác lửng là lựa chọn tối ưu cho các gia đình trẻ, người thu nhập trung bình đang tìm kiếm một không gian sống tiết kiệm nhưng vẫn tiện nghi. Ảnh: Vinhtuong

Nhà cấp 4 chữ L được tạo nên bởi những góc cạnh độc đáo, giúp tận dụng tối đa diện tích đất. Mẫu nhà này có thể chọn mái Thái, mái Nhật, mái bằng hoặc mái tôn. Ảnh: Duraflex

Với thiết kế đơn giản, dễ dàng thi công, dễ phân chia công năng, nhà cấp 4 sân vườn ngày càng được ưa chuộng. Ảnh: Khonhamaudep

Nhà cấp 4 kiểu Nhật chú trọng vào sự đơn giản, tinh tế với các đường nét gọn gàng, vuông vắn kết hợp hài hòa chi tiết trang trí nhẹ nhàng. Ảnh: Neohouse

Sự sáng tạo trong thiết kế mái tạo nên vẻ độc đáo rất riêng cho nhà cấp 4 mái lệch. Ảnh: Khonhamaudep

Nhà cấp 4 2 phòng ngủ có diện tích dao động từ 30m2 – 100m2, phù hợp với những gia đình trẻ, vợ chồng có con nhỏ sinh sống, ngân sách đầu tư xây dựng không lớn. Ảnh: Neohouse

Nhà cấp 4 phong cách châu Âu đẹp như cổ tích. Ảnh: Internet

Mẫu nhà mái ngói giữ nguyên nét kiến trúc xưa với thiết kế đơn giản mà đầy đủ công năng. Ảnh: Khonhamaudep

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: nhà cấp 4 hiện đại ,đẹp mê ly ,10 mẫu nhà ,tối giản

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP