Em nhận án tử, chị lĩnh án chung thân vì để ma túy "dẫn lối"

Em gái kéo chị tham gia đường dây ma tuý lớn

Phiên toà xét xử Trần Thị Kính (50 tuổi), trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An và Trần Thị Lan (63 tuổi), trú tại xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị Truyền (67 tuổi), trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy có rất đông người thân và bạn bè các bị cáo tham dự. Trong vụ án này, Kính và Lan là hai chị em ruột.

Chị em Kính sinh ra trong một gia đình thuần nông ở huyện Diễn Châu (cũ). Sau khi lập gia đình, Kính lên miền núi huyện Quế Phong lập nghiệp. Ở vùng đất mới, Kính hành nghề buôn bán phế liệu. Vốn là người kinh doanh lại hoạt ngôn nên người phụ nữ này có nhiều mối quan hệ xã hội. Nghề buôn bán phế liệu tuy vất vả nhưng cũng đủ cho gia đình Kính sống dư giả. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, Kính vướng vào tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có. Năm 2012, người phụ nữ này bị tuyên phạt 9 tháng nhưng cho hưởng án treo. Năm 2021, Kính tiếp tục bị Công an huyện Quế Phong (cũ) xử phạt hành chính về hành vi tang trữ, vận chuyển trái phép chất liệu nổ. Kể từ đó, công việc kinh doanh phế liệu của kính cũng xuống dốc dẫn đến nợ nần nhiều.

Trước ma lực của đồng tiền, Trần Thị Kính đã tham gia vào đường dây ma tuý cực lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều đáng nói, Kính còn kéo chị gái của mình tham gia vào đường dây này.

Bị cáo Trần Thị Kính, Trần Thị Lan và Nguyễn Thị Truyền tại phiên toà.

Cụ thể, thông qua việc buôn bán phế liệu, Kính quen một người tên Đạt nhưng không rõ lai lịch. Vào tháng 11/2023, Kính liên lạc với Đạt trao đổi về việc mua bán ma túy. Kính rủ rê và nhờ chị gái Trần Thị Lan nhận ma túy rồi cất giấu để giao lại cho người đàn ông này.

Theo thống nhất, Kính sẽ mua ma túy từ huyện Quế Phong (cũ) đưa về huyện Diễn Châu (cũ) cho chị gái Trần Thị Lan cất giấu rồi bán cho Đạt với giá 60 triệu đồng/bánh ma túy. Để có "hàng" bán cho Đạt, Kính đặt mua của một người đàn ông không rõ lai lịch ở huyện Quế Phong (cũ) gần 5kg ma túy Methamphetamine với số tiền 106 triệu đồng.

Đến trưa 2/2/2024, khi bên bán gọi điện giao ma túy, Kính đã nhờ Nguyễn Thị Truyền đi nhận hộ. Khi về đến nhà, Kính nói với Truyền: "Đây là hàng cấm, cháu không dám cầm về, bà cố gắng đem về cho bà Lan rồi cháu trả tiền công cho mà lấy tiền trả nợ". Khi nghe Kính nói hàng cấm là ma tuý, Kính vẫn đồng ý và nói: "Tao già rồi, không ai để ý mô, để tao đưa về cho".

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi Truyền giao ma túy cho Lan cất giấu thì bị công an bắt quả tang. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng bắt giữ Trần Thị Kính. Cơ quan điều tra xác định, Kính và Lan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 5kg ma túy; Truyền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép gần 5kg ma túy.

Người nhận bản án tử, kẻ lĩnh án chung thân

Đứng trước bục khai báo, ban đầu các bị cáo không thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Các bị cáo khai nhận không biết bên trong bao bì chứa ma túy. Tuy nhiên, sau đó, Lan và Truyền cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Truyền khai nhận vì tưởng mình già không ai để ý nên việc vận chuyển hàng sẽ trót lọt. Trong khi đó, Kính vẫn một mực chối tội và cho rằng không trao đổi với Lan và Truyền về việc mua bán và vận chuyển ma túy.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo đều bật khóc khi nhắc đến các con của mình. "Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo một mình nuôi con sau khi chồng mất. Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ, được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại cuộc đời, trở về với con cái", bị cáo Lan nghẹn ngào nói.

Bị cáo Trần Thị Kính nhận mức án tử hình.

Trong vụ án này, đại diện VKSND nhận định, dù tại tòa các bị cáo thay đổi lời khai, nhưng căn cứ vào tài liệu trong quá trình điều tra, đối chiếu lời khai của các bị cáo có đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố. Việc VKSND tỉnh Nghệ An truy tố 2 bị cáo Trần Thị Kính và Trần Thị Lan về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị Truyền về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Truyền có tiền án về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy đã chấp hành hình phạt xong nhưng chưa chấp hành hình phạt tiền và án phí, thuộc trường hợp tái phạm, bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra, các bị cáo thay đổi lời khai, chối tội thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây khó khăn cho cơ quan tố tụng. Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với số lượng ma túy lớn. Trong đó, bị cáo Kính và Lan phạm tội mua bán trái phép chất ma túy cần có mức án nghiêm khắc nhất, loại bỏ hoàn toàn ra khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kính án tử hình, bị cáo Trần Thị Lan án tù chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Truyền cũng bị tuyên án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhận bản án tử nhưng khuôn mặt bị cáo Kính vẫn tỏ ra bình thản mặc cho người thân gào khóc phía dưới. Mặc dù, biết ma túy là chất gây nghiện nhưng các đối tượng đã bất chấp luật pháp, mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy mà không hề nghĩ đến tác hại của ma túy gây ra cho xã hội. Bản án tử hình và chung thân dành cho 3 bị cáo thể hiện tính răn đe của pháp luật, là bài học cho những ai có ý định kiếm tiền bất hợp pháp bằng con đường buôn bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hà Thị Hằng

