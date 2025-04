1 Á hậu Vbiz và người yêu đồng giới đã "toang"?

Chiều 10/4, sự kiện của Miss Universe Vietnam diễn ra tại TP.HCM và thu hút nhiều mỹ nhân Việt góp mặt. Ngoài những màn thả dáng khoe sắc vóc nổi bần bật thì phản ứng của các Hoa hậu, Á hậu khi bị nhắc đến những vấn đề đời tư xoay quanh mình cũng khiến netizen "chấm hóng". Xuất hiện trong bộ váy ôm sát cơ thể cùng phong cách make up quyến rũ, Vũ Thuý Quỳnh nhanh chóng trở thành tâm điểm. Trước rất nhiều ống kính, cô có phản ứng đặc biệt khi bất thình lình bị nhắc đến chuyện với Hà Kino.

Theo như quan sát, khi nghe đến tên Hà Kino, Vũ Thuý Quỳnh khá bẽn lẽn, có vài lúc còn mất tập trung phì cười dù đang tạo dáng thần thái sắc lạnh. Á hậu của Miss Universe Vietnam từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến Hà Kino. Tuy nhiên, khi bị "dí" hỏi về tin đồn tan vỡ với người yêu đồng giới, Vũ Thuý Quỳnh nhanh chóng chạy trốn và nói "Hẹn mọi người ở concert Chị đẹp vào thứ 7 nha".

Hà Kino là một trong những "Chị đẹp" sẽ xuất hiện trong concert 12/4 sắp tới. Vì thế, việc Vũ Thuý Quỳnh xác nhận sẽ đến tham dự cũng phần nào thể hiện sự ủng hộ, đồng hành của cô với Hà Kino. Cách đây không lâu, Vũ Thuý Quỳnh cũng sánh đôi cùng Hà Kino ở sân pickleball. Hiện tại, khán giả đang rất hoang mang trước thông tin Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino gặp trục trặc, netizen chờ lời phản hồi rõ ràng và chính thức từ người trong cuộc.

Vũ Thuý Quỳnh ngại ngùng, nhanh chóng di chuyển khi nghe nhắc đến Hà Kino giữa sự kiện

Vũ Thuý Quỳnh "làm lơ" trước câu hỏi chia tay, giận hờn Hà Kino

Tin đồn hẹn hò của cặp đôi khởi nguồn từ chung kết The New Mentor 2023. Trên thảm đỏ, Hà Kino và Thúy Quỳnh cũng có nhiều cử chỉ tình cảm vô cùng đáng ngờ. Hà Kino còn ôm hoa chờ tặng học trò Hương Giang sau trao giải rồi cùng nhau di chuyển lên xe ra về. Sau khi Vũ Thúy Quỳnh đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hà Kino cũng ra sức ủng hộ cô. Không chỉ đăng bài cổ vũ, Hà Kino còn có mặt từ sớm tại Đà Lạt để theo dõi Vũ Thúy Quỳnh thi Bán kết đến Chung kết. Thêm việc đón năm mới cùng nhau khiến netizen càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

Hồi tháng 3/2025, cả hai còn đi đánh pickleball cùng nhau

Giữa tháng 12/2024, Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino là khách mời trong đám cưới Khánh Vân. Ở buổi tiệc, cả hai cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết chụp hình chung với cô dâu chú rể. Nhưng gây chú ý chính là hành động Vũ Thúy Quỳnh lấy tay quàng cổ Hà Kino và đặt một nụ hôn lên má "tình tin đồn". Bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận từ khán giả.

Bức ảnh Vũ Thuý Quỳnh công khai hôn Hà Kino từng gây xôn xao MXH

Đến tháng 1/2025, Hà Kino đăng tải đoạn clip đu trend nắm tay cùng một nhân vật bí ẩn. Khoảnh khắc đầy tình tứ của Hà Kino nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi nhiều netizen tinh ý nhận ra bàn tay trong video có vẻ là của một người phụ nữ. Động thái này càng làm dấy lên nghi vấn về chuyện tình cảm của Hà Kino. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và người hâm mộ của Hà Kino lập tức réo tên Vũ Thuý Quỳnh dưới phần bình luận. Nhiều người cho rằng, nhân vật trong video không ai khác chính là Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Đáng nói, những người bạn thân thiết của Hà Kino cũng ẩn ý xác nhận điều này, cho rằng cả hai đang "mượn trend" để ngầm công khai chuyện tình cảm.

Về việc được "đẩy thuyền" với một đồng nghiệp nữ, Thúy Quỳnh từng chia sẻ: " Từ trước đến nay, những chuyện riêng tư tôi không hẳn là giấu, tôi để nó diễn ra một cách bình thường, tôi không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm. Tôi để cho mọi người có cảm nhận riêng. Quan trọng nhất là tôi luôn yêu thương và trân trọng những người ở bên cạnh mình. Đối với tôi, tình yêu không phân biệt giới tính. Chỉ cần mình có tình cảm và ở bên người đó mình thấy hạnh phúc thì đó là tình yêu. Dù tôi có tình cảm với một bạn nam, bạn nữ hay bisexual thì chỉ cần hai người hiểu nhau, ở bên nhau hạnh phúc thì đó là tình yêu rồi".

Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino cùng nhau thi Hoa hậu, gắn bó từ công việc đến cuộc sống

Hiện tại, Hà Kino sắp tham gia concert Chị Đẹp, còn Vũ Thuý Quỳnh gây chú ý vì những drama ở Miss International Queen Vietnam

