Vừa mãn hạn tù lại bị bắt tiếp vì cạy cửa đột nhập tiệm vàng giữa khuya

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Thành - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 28-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, ngụ xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thành bị cáo buộc liên quan đến nhiều vụ đột nhập tiệm vàng, cửa hàng điện tử gây xôn xao dư luận ở TP Vinh trong thời gian qua.

Trước đó, Công an TP Vinh tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về vụ việc bị kẻ gian phá cửa đột nhập tiệm vàng bạc giữa đêm.

Theo đoạn video của tiệm vàng nằm gần ga Vinh, phường Quán Bàu, TP Vinh chia sẻ trên mạng xã hội, khoảng 0h sáng 9-5, một người đàn ông trùm áo kín mít từ đầu đến chân mang theo một chiếc kéo cắt khóa tiếp cận tiệm vàng. Lúc này, gia chủ đã khóa cửa hàng, không có người trông coi.

Người đàn ông dùng kéo cắt phá cửa cuốn, cửa kính rồi vào bên trong tiệm vàng. Chủ tiệm vàng đã cất hết vàng bạc nên kẻ gian không lấy được tài sản.

Hình ảnh Thành đột nhập tiệm vàng bị camera an ninh ghi lại - Ảnh: DOÃN HÒA

Vào cuộc điều tra, Công an TP Vinh xác định Thành là nghi phạm đột nhập các cửa hàng, tiệm vàng.

Cơ quan điều tra làm rõ, tối 18-2 Thành đột nhập cửa hàng vàng bạc trên đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh cắt cửa, phá kính lấy 13 khay trong đó có nhiều nhẫn, lắc, dây chuyền… giá trị tài sản gần 200 triệu đồng.

Sau đó, Thành đi tới một tiệm vàng khác ở phường Lê Lợi bẻ khóa hòng trộm tài sản, nhưng bị chủ nhà phát hiện nên bỏ chạy.

Trước đó, ngày 27-12-2021, Thành cũng đột nhập cửa hàng điện thoại ở đường Lý Tự Trọng, TP Vinh trộm 10 điện thoại di động và 5 iPad cùng nhiều phụ kiện khác trị giá gần 100 triệu đồng.

Thành khai do vừa ra tù, không có nghề nghiệp ổn định lại ham chơi nên đã trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ