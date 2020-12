Sư tử mai phục, cắn chết 2 con báo đốm giữa thảo nguyên châu Phi

Your browser does not support the video tag.

Báo đốm là một trong 5 loài lớn nhất của họ Mèo bên cạnh sư tử, hổ, báo hoa mai và báo tuyết. Chúng cũng là loài có lực cắn mạnh nhất và có phương pháp tấn công đặc biệt là cắn vào đầu nạn nhân thay vì cổ họng so với các loài khác trong họ.

Mặc dù báo đốm có ngoại hình gần giống như báo hoa mai nhưng chúng lại có các tập tính gần với hổ hơn (nhất là tập tính thích nước). Chiều dài của báo đốm có thể đạt tới 1,9 m, cao khoảng 70 cm và có trọng lượng khoảng 57 đến 113 kg.

Sư tử và báo đốm là hai loài thú lớn họ mèo thống trị đồng cỏ châu Phi. Tuy nhiên, chúng không hề ưa nhau chút nào. Đặc biệt, báo đốm rất ghét sư tử vì nó thường xuyên bị sư tử đánh đuổi và 'trấn lột' các chiến lợi phẩm.

Trong cuộc so tài chớp nhoáng lần này, báo đốm kém hơn hẳn về mọi mặt, từ thể hình, sức mạnh đến khả năng chiến đấu. Ưu thế lớn nhất của báo so với đối thủ là tốc độ thì đã không được chúng tận dụng. Cuối cùng 2 con báo đốm đã phải nhận một cái kết bi thảm.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn