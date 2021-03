Rắn hổ mang bị 3 con chó nhà cắn xé tơi bời và cái kết thảm

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một con rắn hổ mang đang lọt vào vòng vây của 3 con chó nhà. Mặc dù sở hữu nọc độc nguy hiểm nhưng nó lại bị 3 con chó làm cho mất phương hướng.

Dù liên tục tung ra những cú đớp chí mạng nhưng con rắn hổ mang vẫn không thể xua đuổi được bầy chó. Lúc này, 3 con chó nhà đã sử dụng chiến thuật "xa luân chiến" để thay phiên nhau tấn công kẻ thù.

Trước sự nhanh nhẹn và phối hợp ăn ý của đối thủ, nọc độc của rắn hổ mang đã không thể phát huy hiệu quả. Sau hơn 3 phút chiến đấu, cuối cùng con rắn đã buông xuôi và để cho đàn chó cắn xé đến chết.

Có thể nói chó là những kẻ thù khó chịu nhất đối với rắn độc. Trong trận chiến này, những con chó nhà đã có màn phối hợp ăn ý trước sau với nhau để khiến rắn độc bị phân tâm, không biết tấn công vào đâu. Ngoài ra tiếng sủa cũng là một vũ khí lợi hại để làm rắn hổ mang bị mất phương hướng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn