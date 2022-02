Quay clip đổ đèo ôm cua tốc độ cao, 6 giây sau phượt thủ nhận cái "kết đắng"

Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông được đưa lên các diễn đàn đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm của cộng đồng mạng. Tốc độ ôm cua của nạn nhân trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Thời điểm này, nhóm phượt thủ khoảng 4 xe máy di chuyển tốc độ cao trên đường đèo. Lúc này, một nam thanh niên sử dụng camera gắn trên mũ bảo hiểm quay lại hành trình "xê dịch" của mình.

Quay clip đổ đèo ôm cua tốc độ cao, 6 giây sau phượt thủ tông trực diện ô tô

Ghi nhận trong clip, anh chàng phượt thủ này chạy xe với tốc độ gần 100km/h. Khi vào cua không làm chủ được tốc độ đã đâm trực diện một ô tô 16 chỗ đang chạy chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe và người nạn nhân văng xa trúng phương tiện phía sau. Hậu quả khiến 2 xe máy bị hư hỏng nặng, nam phượt thủ bị thương. Hiện trường và toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được ghi lại.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc