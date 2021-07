Phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ có 500 điểm tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19. Việc tiêm chủng sẽ được triển khai đến Trạm Y tế xã, phường. Tại các điểm tiêm Vắc xin phải đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.