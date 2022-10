Nhóm côn đồ dùng ống sắt, vỏ chai đánh học sinh dã man ở Quảng Nam

Ngày 28-10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh có 3 em học sinh đang ngồi trong quán ăn thì một nhóm thanh niên hùng hổ xông vào, dùng chân tay đấm đá, dùng ống sắt đánh liên tiếp vào người em học sinh. Trong đó, có một nam thanh niên cầm 2 vỏ chai bia đập vào đầu em học sinh khiến vỏ 2 chai bia bị vỡ tung, em này ôm đầu hoảng loạn.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nhóm côn đồ tấn công em học sinh một cách dã man

Clip khiến người xem hết sức bất bình bởi cách hành xử mang tính côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên.

Trả lời báo chí, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam, xác nhận vụ việc xảy ra tại khu vực gần Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) vào trưa 28-10. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc.

Ban đầu, công an xác định một em bị đánh gây thương tích, hiện đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa điều trị, một em bị thương nhẹ hơn đang được cán bộ công an lấy lời khai. Riêng nhóm đối tượng gây án Công an huyện Thăng Bình đang điều tra và triệu tập làm việc.

Tác giả: Q.Vinh

Nguồn tin: Báo Người lao động