Nhân viên bảo vệ công ty dược liệu DTA "tung cước", một phụ nữ gãy xương sườn

Theo thông tin ban đầu, chị Phạm Hồng Yến và Phạm Hồng Nhung (ở Thanh Trì, Hà Nội) ký hợp đồng giao dịch hàng hóa với Công ty CP Đầu tư và Phát triển dược liệu DTA Group (ở KCN Quang Minh, xã Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội). Do một số bất đồng trong giao dịch, chiều 10/8, 2 phụ nữ này đến kho hàng của đối tác để giải quyết.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, 2 phụ nữ này bất ngờ bị một người đàn ông lao vào đấm đá túi bụi. chị Yến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Việt Đức, theo kết quả giám định ban đầu, chị Yến gãy 1 xương sườn trái, tràn dịch màng phổi, sức khỏe rất yếu, chị Nhung bị tổn thương phần mặt, phần đầu và phần cổ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đông Anh đã xuống lập biên bản xử lý. Người đàn ông tấn công chị Yến được xác định tên là Nguyễn Văn Tứ (người ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, phụ trách an ninh Công ty CP Đầu tư và Phát triển dược liệu DTA Group).

Sự việc này tình cờ được một người dân có mặt tại hiện trường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, một người đàn ông to béo túm tóc một phụ nữ đấm đá liên tiếp vào bên mạng sườn. Mặc dù nhiều người vào can ngăn nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại. Sau đó, người phụ nữ ngã xuống vẫn bị người đàn ông kéo lê dưới đất. Trong lúc hành hung, người này còn tiếp tục chửi bới, dọa đánh cả những người can ngăn. Người này còn tuyên bố sẽ đến tận nhà chị Nhung, chị Yến để đánh chết họ và thách thức nếu gọi công an.





Tác giả: Cảnh Kiên

Nguồn tin: phapluatplus.vn