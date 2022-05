Người đàn ông hành hung phụ nữ đi cùng thang máy ở Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông xô xát với phụ nữ khi vừa rời khỏi thang máy.

Ngày 30/5, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một người đàn ông xô đẩy, đánh một phụ nữ lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, sự việc xảy ra vào tối 28/5 tại chung cư Hateco (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo chị T.H. (ở Phương Canh, Nam Từ Liêm), chị chính là người phụ nữ trong vụ việc. Vào khoảng 18h20 ngày 28/5, chị H. đi thang máy trong chung cư Hateco. Khi đi lên tầng 8 thì bất ngờ chị bị người đàn ông mặc áo xanh đi cùng thang máy đẩy mạnh từ phía sau ra ngoài sảnh hành lang.

Chị H. cho hay, khi ở trong thang máy, chị đứng trước người đàn ông này. Trước đó, chị và người này không hề quen biết, không cãi cọ hay xô xát, người này cũng không nói là muốn ra tầng nào hay nhờ nhường đường.

Sau khi bị đẩy mạnh ra ngoài, chị H. phản ứng lại. Giữa 2 người xảy ra xô xát phía ngoài sảnh chung cư và được mọi người can ngăn.

Chị H. cho biết, chị không hiểu vì sao người đàn ông kia cư xử như vậy. Sau sự việc, chị đã trình báo Công an phường Phương Canh.

"Ngày 30/5 tôi và người đàn ông này lên phường để làm việc, tại đây, người này giải thích là do stress với công việc nên mới có hành động như vậy", chị H. nói.

Liên quan tới vụ việc, tối 30/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Phương Canh cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của chị H. và đang thụ lý giải quyết.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí