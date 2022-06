Người đàn ông dùng xe 3 bánh chở ô tô bon bon trên phố

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 14/6, tại Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Cụ thể, một người đàn ông lớn tuổi đang điều khiển chiếc xe 3 bánh di chuyển trên đường. Điều đáng nói là ở phía sau, một chiếc xe ô tô màu trắng còn được chất lên thùng xe.

Theo một nhân chứng, người đàn ông lớn tuổi trông giống như một người thu gom rác thải và chiếc xe mà ông chở trên xe ba bánh giống như một chiếc ô tô phế liệu.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn