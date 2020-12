Ngỡ ngàng cảnh rắn lục gaboon giết gà lôi khổng lồ

Your browser does not support the video tag.

Rắn hổ lục gaboon lợi dụng màu sắc cơ thể để trốn vào đám lá khô, khi con gà lôi tới gần, nó bắt đầu tung chiêu quyết định. Cú vồ thứ nhất không trúng đích. Con gà lôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cú vồ sau lại nối tiếp. Con gà lôi không có cơ hội để trốn thoát.

Đòn tấn công của rắn gaboon không phải là đòn tấn công nhanh nhất trong thế giới loài rắn. Nhưng ở tốc độ 6m/s, bất cứ con mồi nào cũng khó lòng thoát thân. Một loại nọc độc phức tạp nhanh chóng chuyền vào cơ thể con gà lôi sau cú cắn. Trong vòng 10 phút, bữa ăn sẽ được chuẩn bị xong. Rắn hổ lục gaboon sẽ kéo con mồi đến một nơi an toàn và bắt đầu nuốt.

