Nghệ An: Phớt lờ hiệu lệnh của CSGT, ô tô 16 chỗ suýt cán trúng xe máy

Sự việc xảy ra vào 12h07 ngày 5/2, tại ngã tư Lê Nin - Sỹ Sách (TP.Vinh, Nghệ An).

Thời điểm trên, các chiến sĩ CSGT đang phối hợp điều tiết giao thông để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, một chiếc xe ô tô 16 chỗ không những không chấp hành mà còn cố tình nhấn ga để phóng qua ngã tư.

Đúng lúc này, người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông đúng chiều đi tới. Do phanh gấp, người đàn ông đã trượt ngã, suýt bị chiếc xe ô tô tông trúng. May mắn là người này chỉ bị xây xát nhẹ. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera hành trình ghi lại.

Ngay sau khi clip được đăng tải, cư dân mạng đều không khỏi bức xúc trước cách chạy xe của tài xế này.

"CSGT đứng ngay đấy mà còn cố tình vượt. Nguy hiểm thật", "Tài xế ô tô chạy ẩu quá, tí nữa là cán trúng người ta rồi", "May mà anh đi xe máy xử lý kịp không thì hậu quả không biết thế nào"... là những bình luận được cư dân mạng để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn