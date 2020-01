Nghệ An: Bắt 2 đối tượng trên xe sang, thu giữ hơn 1.000 viên hồng phiến

Báo Công an nhân dân đưa tin, vụ việc xảy ra vào hồi 23h30' ngày 7/1. Theo đó, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã kiểm tra và bắt giữ 2 đối tượng đi xe ô tô nhãn hiệu Camry màu đen, BKS 37A - 126.89 khi đang di chuyển trên Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Hoa Sơn hướng Đô Lương đi Con Cuông.

Danh tính hai đối tượng được xác định là Lê Văn Đại (SN 1978) trú tại xã Hội Sơn và Nguyễn Trung Anh (SN 1992, biệt danh Cò Uyên) trú tại khối 6A, thị trấn Anh Sơn.

2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Cùng lúc, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 3 điểm là nhà ở, ki ốt của 2 đối tượng trên, thu thêm 700 viên hồng phiến. Như vậy, tổng tang vật thu giữ gồm: 1.100 viên hồng phiến, 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng thể thao, 0 quả lựu đạn và một số đao kiếm các loại.

Thông tin trên báo Nghệ An, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan.

Vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin