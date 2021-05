Ngã xuống đường sau cú phanh gấp, người đàn ông bị cán tử vong

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Sự việc xảy ra vào vào 8h15 ngày 1/5, tại km4, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì phanh gấp để tránh chiếc xe tải chạy phía trước.

Tuy nhiên, sau cú phanh gấp, người đàn ông bất ngờ trượt ngã rồi văng sang làn đường ngược chiều. Cùng lúc lúc này, một chiếc xe tải đi tới, do tài xế không kịp xử lý nên đã cán người đàn ông tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới gầm xe tải, chiếc xe máy nằm cách đó khoảng 5 mét. Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera giám sát của một nhà dân ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn