Mải nghe điện thoại, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Sự việc xảy ra lúc 16 giờ 12 chiều 7.8 vừa qua ở Km1298+300 khu gian Lương Sơn - Phong Thạnh, tỉnh Hòa Bình, nhưng clip mới được chia sẻ sáng nay 11/8.

Theo đoạn video có thể thấy những người trên hai chiếc xe có vẻ như đang dừng nghỉ ngơi bên đường. Trong khi những người phụ nữ chụp ảnh thì người đàn ông phải nghe một cuộc điện thoại.

Chính vì áp tai và tập trung với cuộc nói chuyện người đàn ông đã không để ý tàu hỏa đang lao đến dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Clip trên như lời nhắc nhở đối với mỗi người dân đó là nên chú ý quan sát cẩn thận khi đứng gần đường ray, đặc biệt là nếu đi cùng trẻ nhỏ.

