Sự việc xảy ra vào 13h45 ngày 23/12, tại xã Tân Thịnh, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, bất ngờ tông trúng một đôi nam nữ đang băng qua ngã tư.

Cú tông mạnh khiến cả 3 văng xuống đường bị thương nặng. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin