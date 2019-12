Sự việc xảy ra vào 23h30 ngày 20/12, trên đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nguồn clip: Long Nguyễn

Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên đường bất ngờ tông trúng hàng loạt biển cảnh báo rồi lao về phía một công nhân đang sữa chữa dưới nắp cống.

Phát hiện ra sự việc, người công nhân lập tức thụt đầu xuống dưới nên mới may mắn giữ được tính mạng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin