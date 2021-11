Khởi tố đối tượng nổ súng bắn trọng thương giám đốc công ty bất động sản trong quán cà phê

Ngày 23/11, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đợn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Đức Thuận (37 tuổi, trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) liên quan đến vụ nổ súng ở quán cafe khiến một người bị thương nặng.

Theo đó, đối tượng Thuận bị khởi tố với 2 tội danh: "Giết người" và "Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép".

Đối tượng Thuận cùng hung khí gây án.

Nạn nhân là ông Nguyễn Đức T. ((49 tuổi)- giám đốc của một công ty bất động sản tại TP Vinh.

Thông tin vụ án, vào khoảng 8h ngày 20/11, tại quán cà phê Coffee House (số 1 đường Đinh Công Tráng, thuộc khối 2, phường Quang Trung, TP.Vinh) khi ông Nguyễn Đức T. cùng một nhóm bạn đang ngồi uống cà phê thì bất ngờ đối tượng Thuận bịt khẩu trang từ ngoài bước vào. Tay cầm khẩu súng K59 nhằm thẳng ông T. bắn.

Quán cafe nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi nổ súng bắn ông T, Thuận lên ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.



Ông T trúng đạn, bị thương nặng, được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP.Vinh.

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của mình là do mâu thuẫn tình cảm. Thuận nghi ngờ ông T. qua lại với vợ mình nên ghen tuông, đồng thời cũng có xích mích trong chuyện làm ăn.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

