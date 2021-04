Khởi tố 13 kẻ “chôn sống” nam thanh niên tội bắt giữ người trái pháp luật

Cảnh tượng nam thanh niên bị đánh đập đào hố, đe dọa chôn sống

Ngày 3/4, trao đổi với PV Báo Giao thông Trung tá Phạm Thành Long - Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết: Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giam 13 đối tượng liên quan về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Hành vi của các đối tượng được Công an thành phố Vinh xác định đã vi phạm Khoản 3 Điều 157 Bộ Luật hình sự về Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Trong đó, hành vi phạm tội chính của nhóm đối tượng được xem xét ở Điểm b “Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam”.

Sự việc được bố mẹ đối tượng hậu thuẫn

Về nội dung Công an thành phố Vinh có xem xét hành vi phạm tội của bản thân N.Q.V. (17 tuổi, ngụ thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - người bị "chôn sống") khi mượn xe của người khác lại mang đi cắm và việc bố mẹ V hậu thuẫn cho nhóm đối tượng “cảnh cáo” con mình, thì Trung tá Long không đề cập tới.

Trung tá Long cho biết: “Mục đích của nhóm đối tượng là muốn bắt V. về để tra tấn đòi lại xe, do trước đó V. đã thuê 2 xe của người trong nhóm nhưng chưa trả”, Trung tá Long cho biết thêm.

Về phía Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định: Công an tỉnh luôn theo dõi và chỉ đạo rất sát sao về vụ việc. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo xem xét tất cả các hành vi phạm tội của từng nhóm đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào ngày 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip ghi lại cảnh 1 nhóm người bắt trói một thanh niên trẻ tuổi, sau đó lột đồ, đánh đập chửi bới. Hãi hùng hơn, nhóm đối tượng còn đào hố, bắt đối tượng nằm xuống hố rồi dùng túi chùm đầu nạn nhân, trước khi lấp cát đe dọa chôn sống. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, qua đó xác định nạn nhân là N.Q.V. (17 tuổi, ngụ thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Địa điểm xảy ra vụ việc là khu vực bãi cát ven sông vắng người ở Nghi Xuân. Công an TP Vinh sau đó đã tiến hành bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Buóc đầu, V khai nguyên nhân dẫn đến sự việc là do V đã từng thuê xe máy của một người trong nhóm thanh niên này rồi mang đi cầm để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bố mẹ V. cũng bất lực nên có nhờ một người trong nhóm nghi phạm răn đe V.

