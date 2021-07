Hotgirl bật khóc tại toà xin bố và gia đình đừng bỏ rơi mình

Sai lầm tuổi trẻ

Ngày 13/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Thị Nga (37 tuổi), trú tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Dáng người cao ráo, nước da trắng ngần nên nhìn Nga có vẻ trẻ hơn so với tuổi thực. Vừa nhìn thấy bố và em trai tại khán phòng,1 bị cáo Nga bật khóc nức nở. Người bố cũng động viên con gái bình tĩnh thành khẩn trả lời các câu hỏi của HĐXX. Trong quá trình khai nhận hành vi của mình bị cáo Nga khóc nấc nói không thành tiếng.

Được biết, vụ án này xảy ra cách đây 15 năm và có liên quan đến ông Vi Văn Nghiếc (61 tuổi), bố đẻ của Nga; Vi Thị Oanh (59 tuổi), trú cùng xã với Nga.

Vi Thị Nga thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng tháng 4/2006, Oanh đến thuê nhà của Nghiếc ở trong thôn để mở quán nước bán. Cũng chính từ đây, cuộc đời Nga bước sang ngã rẽ khác. Vào tháng 10/2006, có một người đàn ông tên Mẹo đặt vấn đề thuê Oanh và Nga tìm mối bán ma túy để kiếm lời. Vì hám lợi, Nga và Oanh đã đồng ý.

Mẹo đã thuê Nghiếc đi lấy ma tuý về sẽ trả tiền công. Nghiếc đồng ý nên đi bộ lên khu vực rừng lấy 35,8 gam ma túy, đưa về nhà. Số hàng này, Nghiếc, Nga và Oanh chia nhỏ ra để bán cho khách.

Đếm ngày 7/11/2006, có 1 vị khách đến hỏi mua ma túy. Oanh lấy ma tuý bán cho khách thì bị công an bắt giữ. Vi Văn Nghiếc cũng bị công an bắt giữ ngay sau đó. Công an thu giữ thêm của Nghiếc 4,9gam ma tuý.

Biết bố và Oanh bị bắt, Vi Thị Nga bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê và bị truy nã. Đến ngày 2/2/2021, Vi Thị Nga bị Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bắt truy nã tại khu cách ly y tế.

Bị cáo Nga xin bố đừng bỏ rơi mình.

Được biết, năm 2007, Vi Văn Nghiếc và Vi Thị Oanh bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử. Với số ma tuý 4,9gam, Nghiếc khai nhận vì nghiện nên đã mua ma tuý của một người đàn ông không quen biết về sử dụng. Vi Thị Oanh bị tuyên phạt 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý; Vi Văn Nghiếc bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, tổng hình phạt 18 năm tù.

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Nữ bị cáo khai vì sợ nên sau khi nghe tin bố và Oanh bị bắt nên đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Vì vụ án đã xảy ra 15 năm nên bị cáo có nhiều chi tiết không nhớ rõ.

Nước mắt muộn màng

Vi Thi Nga cho biết, tuổi trẻ bồng bột, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên theo bố làm liều. Thời điểm đó, vì quá sợ hãi nên bị cáo đã bỏ trốn vượt biên sang Trung Quốc. Trong quá trình sinh sống ở đây, Nga lấy chồng và sinh được 2 đứa con.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nga xin HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội về với gia đình. Giờ nghị án, Nga ngồi xuống ngoảnh mặt nhìn bố khóc. Bị cáo Nga cầu xin bố đừng bỏ rơi mình. Nhìn thấy Nga khóc, ông Nghiếc cũng không cầm được lòng. Ông động viên con cố cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Theo người đàn ông này thì chỉ có cải tạo tốt, hoàn lương thì mới sớm có cơ hội về với gia đình. “Con cứ yên tâm cải tạo. Dù có phải nhịn ăn, hàng tháng bố cũng sẽ gửi tiền vào cho con. Các con của con sẽ được đi học đàng hoàng thôi”, ông Nghiếc nghẹn giọng nói.

Ông Nghiếc động viên con cố gắng cải tạo tốt.

Ông Nghiếc cho biết, vợ chồng ông sinh được 4 đứa con, Nga là con thứ 3. Năm 2006, ông bị Công an bắt và thời điểm đó mình bị bắt và tuyên án 18 năm tù giam. Chồng bị bắt, con gái trốn lệnh truy nã khiến cho vợ ông Nghiếc rất buồn lòng. Có lẽ vì quá phiền lòng nên người phụ nữ này lâm bệnh và đến năm 2015 thì qua đời. Do cải tạo tốt, ông Nghiếc đã được ra rù...

Theo ông Nghiếc, chồng của Nga cũng đã đi lấy vợ khác. Người cha già lầm lỡ này cũng mong con gái cải tạo tốt để sớm có cơ hội về làm lại cuộc đời.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Thị Nga 11 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Bản án 11 năm tù là giá đắt Nga phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Nghe xong mức án Nga một lần nữa bật khóc nức nở. Trước khi rời phòng xử án, Vi Thị Nga một lần nữa nhắn nhủ bố và gia đình đừng bỏ rơi mình. Có lẽ đối với Nga lúc này bản án 11 năm không đáng sợ bằng việc lo lắng bị người thân bỏ rơi...

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn