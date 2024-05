Sai phạm của Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh trong vụ nổ lò hơi làm 6 người chết

Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, xảy ra ngày 1-5 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gỗ Bình Minh Việt Nam (Công ty Gỗ Bình Minh), Công an tỉnh Đồng Nai vừa công bố nguyên nhân vụ việc khiến 6 người chết, 5 người bị thương.

Ông FENG YONG, Giám đốc Công ty Gỗ Bình Minh, bị khởi tố, bắt giam

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh xác định nồi hơi của Công ty Gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26-11-2022 và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5-1-2024.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng Công ty Gỗ Bình Minh Việt Nam không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất.

Trong vụ việc này, ông FENG YONG là Giám đốc công ty, người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của Công ty Gỗ Bình Minh Việt Nam. Do đó, hành vi của ông FENG YONG có dấu hiệu của tội: “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Hiện trường vụ nổ lò hơi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông FENG YONG (SN 1985, quốc tịch: Trung Quốc) về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, xác định trách nhiệm của những cá nhân có liên quan.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động