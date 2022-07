Giải U11 toàn quốc 2022: SLNA và Tây Ninh vào chung kết

Ở trận bán kết đầu tiên, SLNA đã nhập cuộc khá chủ động, tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Suốt hiệp 1, SLNA tung ra rất nhiều cú sút về phía khung thành Navy Phú Nhuận Sài Gòn, song đều không thể chuyển hoá thành bàn thắng.

Khi hiệp đấu chỉ còn 1 phút, ở tình huống tấn công giữa ba cầu thủ SLNA đã mang về cho họ bàn mở tỷ số trận đấu 1-0. Cầu thủ ghi bàn cho SLNA là Vũ Ngọc Thịnh. Sang hiệp 2, SLNA có thêm 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 được ghi do công của Hoàng Hiếu, Văn Ngọc. Đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Ở trận bán kết 2, hiệp đấu đầu tiên giữa T&T VSH và Hải An Tây Ninh đã không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Hải An Tây Ninh đã có bàn mở tỷ số 1-0 do công của cầu thủ Vương Gia Bảo. Ít phút sau, cũng chính Gia Bảo là người ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 bằng cú sút xa từ phía sân nhà.

Những cú sút xa đang trở thành vũ khí lợi hại của Hải An Tây Ninh, phút 36, cầu thủ Hữu Quang tung cú sút về phía khung thành T&T lực bóng đi căng khiến thủ thành đội bóng thủ đô mắt lỗi đẩy bóng vào lưới giúp Hải An Tây Ninh có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Ở những phút cuối trận T&T VSH dồn lực tần công nhưng họ không thể vượt qua được rào chắn to cao bên phía Hải An Tây Ninh để rồi ngậm ngùi nhận thất bại.

Như vậy trận chung kết giải sẽ là cuộc đối đầu giữa U11 Sông Lam Nghệ An và U11 Hải An Tây Ninh. Lễ bế mạc, trận chung kết và lễ trao giải sẽ được diễn ra vào ngày 30/7 tại Nhà thi đấu Khánh Hòa, (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tác giả: HẢI ĐĂNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn