Đang câu cá thì bị trăn khủng quấn chân, pha xử lý của người đàn ông khiến nhiều người nể sợ

Khi bị rắn hay trăn tấn công, đa số mọi người đều sợ xanh mặt mà co giò bỏ chạy, không dám tới gần. Tuy nhiên, người đàn ông Malaysia này tuy bị trăn khủng quấn chân nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh để xử lý con vật khiến nhiều người nể sợ.

Video: Người đàn ông bị trăn khủng quấn chặt chân

Cách đây vài ngày, mạng xã hội Malaysia đã lan truyền đoạn video quay cảnh một người đàn ông bị trăn quấn chặt chân. Theo đó, người đàn ông này đang đi câu cá thì vô tình giẫm phải con trăn và bị nó quấn vào chân.

Đoạn video dài 42 giây do chính người đàn ông quay lại cho thấy, hôm đó anh mặc quần jeans màu xanh, địa điểm anh đứng khá rậm rạp và nhiều cây cối. Con trăn rất to và dài, nó quấn chặt chân phải của anh từ dưới cổ chân lên tới tận bẹn và không ngừng siết chặt chân anh.

Con trăn quấn chặt chân người đàn ông không chịu buông.

Tuy bị trăn tấn công nhưng người đàn ông này dường như chẳng sợ chút nào. Thậm chí anh còn cười đùa, nói chuyện và “thương lượng” với con trăn, bảo nó tránh xa mình ra. "Buông chân tao ra", người đàn ông nói.

Tất nhiên, con trăn vẫn ngoan cố bám chặt lấy chân người đàn ông nên anh đành phải dùng “biện pháp mạnh”. Chỉ mất vài giây, người đàn ông đã túm lấy cổ con vật, kéo nó ra khỏi chân mình và thả nó ra ở bãi cỏ gần đó.

Người đàn ông gỡ con trăn ra khỏi chân mình.

Người đàn ông sau đó thả con vật tại một bãi cỏ.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận. Đa số mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh và cách xử lý của người đàn ông này. Một số người bình luận:

“Anh chàng này gan dạ thật. Nếu mà tôi thì chắc tôi đã la hét, cố gắng co giò bỏ chạy rồi chứ không phải đứng đấy mà thương lượng với con trăn đâu”,

“Anh này là một người hiểu biết, có kinh nghiệm. Anh biết điểm yếu của con trăn là ở cổ và anh biết anh cần phải làm gì”,

“Anh ấy không giết con trăn, điều này thật tốt”.

