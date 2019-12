Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vờ vào cửa hàng mua đồ. Ngay khi chủ tiệm vừa đi vào, tên cướp nhanh chóng giật đi sợi dây chuyển rồi bỏ chạy.

Vụ cướp xảy ra chỉ trong vài giây khiến nạn nhân không kịp phản ứng. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 29/12, tại TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin