Có hơn 860 triệu và nhiều vàng trên xe của nghi phạm giết 'người tình' rồi chở thi thể đi tự thú

Đỗ Tấn Lộc tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 20-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ giết 'người tình' cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bàn giao Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) và chuyển tài liệu, vật chứng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh.

Theo điều tra, Lộc và nạn nhân là chị T.T.N. (30 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) có quan hệ tình cảm với nhau. Lộc đã có gia đình, còn chị N. đã ly hôn chồng và có một người con.

Chiều 18-9, Lộc chạy ô tô đón chị N. tại chợ Đại An, huyện Trà Cú, Trà Vinh để chở đi làm răng. Trên đường đi, chị N. biết Lộc vẫn chưa làm thủ tục ly hôn với vợ nên yêu cầu Lộc phải làm ngay.

Lúc này, Lộc dừng xe, ra ghế sau ngồi cùng chị N. để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Lộc và chị N. cãi vã, xô xát, bóp cổ nhau. Trong lúc giằng co, Lộc dùng dao đâm chị N. tử vong.

Sau đó, Lộc bỏ lên ghế tài xế ngồi, cởi bỏ áo khoác dính máu và lái xe đi. Sau khi gây án, Lộc ghé cửa hàng ven đường mua một túi xách lớn để đựng thi thể chị N., để ở phía cuối xe, rồi lái xe về TP.HCM.

Trên đường đi, Lộc lấy điện thoại chị N. vứt xuống sông, dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên dao và băng ghế.

Đến ngày 19-9, được sự động viên của người thân, Lộc chở thi thể chị N. đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 tự thú.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: ô tô 7 chỗ, 1 con dao (dài 22cm) đã gãy lưỡi dao, 861 triệu đồng, 31 vòng vàng, 6 nhẫn vàng, 8 lắc tay vàng cùng nhiều dây chuyền, nhẫn vàng... mà khách bán cho tiệm vàng nhà chị N..

Sau khi tiếp nhận hồ sơ nguồn tin về tội phạm "giết người" do Công an quận 7 chuyển đến, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã đưa Lộc đi đến nơi dừng ô tô thực hiện hành vi giết chị N. và tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ