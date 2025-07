Ca sĩ chơi 4,3 triệu USD, giám đốc chơi 1 triệu trong vụ án đánh bạc 107 triệu USD

Hàng loạt doanh nhân, bác sĩ, luật sư tham gia đánh bạc Trong số bị can bị truy tố về tội đánh bạc còn có hàng loạt doanh nhân như: Nguyễn Thu Thủy (tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp); Nguyễn Như Hoài (giám đốc Công ty Sài Gòn Express); Nguyễn Duy Toại (chủ tịch HĐQT Công ty CP Nguyên Hà Á Châu); Vũ Tuấn Anh (giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát); Trần Mạnh Hùng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Cavico); Đỗ Xuân Lập (tổng giám đốc Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt)... Ngoài ra còn có các bị can Tạ Quốc Thịnh (nguyên phó hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương, Phú Thọ), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư), Lê Thế Chiến (nguyên phó tổng biên tập tạp chí)... Ngoài những người bị truy tố, Cơ quan an ninh điều tra còn tách hành vi của ông Nguyễn Mạnh Dũng chuyển đến Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền. Ông Dũng bị xác định tham gia đánh bạc khi là cán bộ quân đội công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.