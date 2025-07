Bị khởi tố vì chiếm giữ 100 triệu của người khác chuyển khoản nhầm

Ngô Ngụy Ý (28 tuổi, trú ấp An Hương 2, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) bị điều tra, xử lý về hành vi “chiếm giữ trái phép tài sản” - Ảnh: TRỌNG TÍN

Ngày 5-7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Ngụy Ý (28 tuổi, trú ấp An Hương 2, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “chiếm giữ trái phép tài sản”.

Trước đó vào ngày 17-11-2024, tài khoản ngân hàng của Ngô Ngụy Ý nhận được 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Người chuyển nhầm nhiều lần liên hệ với Ý để thỏa thuận, đồng thời đại diện ngân hàng cùng lực lượng công an làm việc với Ngô Ngụy Ý để giải quyết, nhưng Ý vẫn không trả lại tiền mà chuyển số tiền này sang một tài khoản ngân hàng khác do mình đứng tên và tiêu xài cá nhân.

Hành vi của Ý vi phạm Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, về tội “chiếm giữ trái phép tài sản”.

Qua vụ việc trên, người dân cần nâng cao ý thức, không nên vì lòng tham nhất thời mà vi phạm pháp luật.

Đồng thời khi phát hiện tiền từ người lạ chuyển vào tài khoản hoặc không biết nguồn gốc số tiền thì cần chủ động thông báo cho ngân hàng, hoặc lực lượng công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.

Theo quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội “chiếm giữ trái phép tài sản”, nếu chiếm giữ trái phép từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu chiếm giữ tài sản từ 200.000.000 đồng trở lên thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

